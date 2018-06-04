أوروبا ورسوم التجارة الأميركية

ما يجري في سوريا الآن لا بد من النظر إليه بجدية كاملة، لأنه، بعيداً عن التفاصيل الصغيرة، يعني أن المنطقة كلها تسير نحو مرحلة جديدة ومختلفة من مراحل الصراع على حاضرها ومستقبلها. الآن.. يبدو أن الإعلان السابق للرئيس الأميركي ترامب..