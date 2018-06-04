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قالوا

أوروبا ورسوم التجارة الأميركية

التاريخ:

كريستينا فريلاند

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الرسوم الأميركية تعد انتهاكاً صريحاً لقواعد النافتا ومنظمة التجارة العالمية

كريستينا فريلاند

وزيرة الخارجية الكندية

 

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