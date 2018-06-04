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ماس: قرارات الرسوم الأميركية محفوفة بالمخاطر

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هايكو ماس

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قرارات الرسوم الأميركية محفوفة بالمخاطر وستضر في نهاية المطاف بالجميع

هايكو ماس

وزير خارجية ألمانيا

 

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