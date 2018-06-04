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لومير: واشنطن تتحدى الجميع وتزعزع الاستقرار العالمي

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برونو لو مير

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واشنطن تتحدى الجميع وتثير مخاطر زعزعة الاستقرار الاقتصادي في العالم

برونو لومير

وزير الاقتصاد الفرنسي

 

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