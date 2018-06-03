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ماكرون: قرار فرض واشنطن رسوماً ضريبية على الواردات خاطئ

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قرار فرض واشنطن رسوماً ضريبية على الواردات خاطئ وغير قانوني.

إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي

 

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