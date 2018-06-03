ماكرون: قرار فرض واشنطن رسوماً ضريبية على الواردات خاطئ

يأتي التاسع عشر من رمضان من كل عام، تخليداً لمسيرة القائد وإنسانية الوالد المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه» مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، وباني نهضتها الحديثة ومدشن مسيرة الخير والعطاء الممتدة من الداخل إلى أرجاء المعمورة كافة.
يعكس التغيير الزلزالي في الانتخابات العراقية التي جرت أخيرا تحولات هيكلية عميقة في المجتمع العراقي. وفاز حزب مقتدى الصدر بأكبر عدد من مقاعد النواب، على الرغم من أنه لم يكن يمثل الأغلبية. لكن تحوله الواضح من رجل دين مناهض للغرب وموالٍ لإيران ..
أنتجت الخارطة الجغرافية لدولة الإمارات ثلاثة أنماط مختلفة للحياة، فهناك الحياة الساحلية، وأخرى للبادية، وحياة للذين استوطنوا الجبال وقممها، وقد اختلفوا عن بعضهم بعضاً في قليل من الخصوصيات واجتمعوا على العام منها مثل الكرم، الجود، الصدق، والوطنية المفرطة من دون حد. ومن هذه الخصوصيات كلمة «نــامــوس»، والتي تنسب لأهل البادية أكثر من أهل الجبل أو الساحل..
عام مر على مقاطعة دولة الإمارات والسعودية والبحرين ومصر للنظام الحاكم في الدوحة، وقرار الدول الأربع لم يكن موجهاً للشعب القطري، وإنما ردة فعل تجاه ما فعله النظام، وبعد أن نفدت كل وسائل النصح لعودة تنظيم الحمدين إلى جادة الصواب.
عندما يستذكر الإماراتيون الشيخ زايد بن سلطان، رحمه الله، المؤسس لدولة الاتحاد، تدور في مخيلتهم العديد من المشاعر والأفكار المختلفة والمتباينة تحمل في صميمها قيماً ومبادئ راسخة لا تحيد عن مجتمع الإمارات.