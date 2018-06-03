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جاستن : سنتخذ إجراءات مضادة لقرارات واشنطن الجمركية

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سنتخذ إجراءات مضادة لقرارات واشنطن بفرض رسوم جمركية على منتجاتنا.

جاستن ترودو

رئيس الوزراء الكندي

 

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