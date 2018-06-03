جان كلود : الاتحاد سيفرض تدابير سريعة لموازنة رسوم واشنطن

أنتجت الخارطة الجغرافية لدولة الإمارات ثلاثة أنماط مختلفة للحياة، فهناك الحياة الساحلية، وأخرى للبادية، وحياة للذين استوطنوا الجبال وقممها، وقد اختلفوا عن بعضهم بعضاً في قليل من الخصوصيات واجتمعوا على العام منها مثل الكرم، الجود، الصدق، والوطنية المفرطة من دون حد. ومن هذه الخصوصيات كلمة «نــامــوس»، والتي تنسب لأهل البادية أكثر من أهل الجبل أو الساحل..