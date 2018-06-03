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قالوا

حرب تجارية بين واشنطن وحلفائها

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قرار واشنطن لا يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية وسنرد عليها بحزم.

أنغيلا ميركل

المستشارة الألمانية

 

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