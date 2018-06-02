آخر الأخبار

كيم جونغ أون: نأمل بتحقيق تقدم في التسوية السياسية

التاريخ:
طباعة Email

نأمل بتحقيق تقدم شامل في التسوية السياسية لمشاكل شبه الجزيرة الكورية

كيم جونغ أون

زعيم كوريا الشمالية

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon