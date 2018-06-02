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السلام في شبه الجزيرة الكورية

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تجريد المنطقة من الأسلحة النووية يمر بمنح بيونغيانغ ضمانات احترام سيادتها وأمنها.

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

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