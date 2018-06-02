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مون جاي إن: هناك تقدّم لنزع السلاح النووي

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هناك تقدّم مهم نحو نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

مون جاي إن

رئيس كوريا الجنوبية

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