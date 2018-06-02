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غوتيريش: نأمل إخلاء شبه الجزيرة من الأسلحة النووية

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نأمل أن تسهم القمة الكورية في إخلاء شبه الجزيرة من الأسلحة النووية.

أنطونيو غوتيريش

أمين عام الأمم المتحدة

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