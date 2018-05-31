التوافق الليبي – الليبي

في اللغة الإنجليزية يقال للخير «جَّرِيتي» وهي كلمة جديدة لدى الإنجليز، لأنها لم تنشأ إلا في القرن التاسع عشر، بعد أن دخلت عليهم من فرنسا «جَّغِيتي»