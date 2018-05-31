التسوية السياسية التي ننشدها يجب أن تكون على قاعدة من التوافق الليبي – الليبي.
يزخر الصيام بالعديد من الفوائد لجسم الإنسان فأثناء الصوم في شهر رمضان المبارك تحدث في الجسم عمليات كثيرة تعزز من صحة
يستضيف موقع البيان الإلكتروني اليوم الأحد الخبير العقاري علاء مسعود في برنامج #نصيحة_لايف الذي يبث مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي لـ "البيان".
نفى الدكتور مناف آغا، أستاذ الليزر والتقنيات الحديثة بكلية طب الأسنان جامعة عجمان، صحة ما يتناقله البعض من أن «الفينير» والتلبيس يحميان الأسنان
مع تطور الطب في السنوات الأخيرة، أصبح الأطباء يستخدمون تقنية الليزر في عديد من المجالات الطبية منها طب الأسنان لعلاج
منذ أن أوعز النظام في سوريا لجيشه بقصف المنتفضين في الشارع السوري، سقط نحو 500000 سوري بين قتلى وجرحى، ووصل عدد النازحين إلى 11 مليوناً..
في اللغة الإنجليزية يقال للخير «جَّرِيتي» وهي كلمة جديدة لدى الإنجليز، لأنها لم تنشأ إلا في القرن التاسع عشر، بعد أن دخلت عليهم من فرنسا «جَّغِيتي»
تعيش إيران في حالة رعب، فاتفاقها النووي أصبح ملغياً، والحوثي في اليمن تتوالى الهزائم على رأسه، والشعب في الداخل بدأ يواجه سلطة الملالي وسياساتهم المدمرة..
في الساحل الغربي لليمن، وعلى أبواب الحديدة، تكتب السطور الأخيرة للفصل الأخير من مأساة الجنوب العربي..
مع الانتصارات المتوالية لم يعد أمام القوات المشتركة (ألوية العمالقة الجنوبية والمقاومة الوطنية والنخبة التهامية) سوى إتمام العمليات بتأمين المطار والميناء واستلام كل المقرات الحكومية في وسط الحُديدة..
في المشهد المحكم الصنع، الذي تخلل فيلماً جميلاً كنت أتابعه، ظهرت فتاة وهي تتحرك بسكون وهدوء مذهلين، كانت تتحكم في كل جزء من جسدها..
يبدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب حرصاً شديداً على نجاح القمّة المرتقبة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، رغم ما ساد بينهما من مواقف سلبية خلال العام الماضي..
تثار بين الحين والآخر دعاوى المصالحة مع جماعة الإخوان من بعض الجهات يُطالبون بالمصالحة مع جماعة الإخوان بدعوى حقن دماء المسلمين أو بدعوى أن لا بديل في النهاية عن الجلوس للتفاوض..
شهد موسم 1976 -1977 حدثاً استثنائياً متمثلاً في حضور المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه..
يُروى أن شخصاً كان يُسمّى «توما»، بينما كان يُصِرُّ على الناس أن يسمّوه «توما الحكيم»، كان يرى أنّ لا حاجة له بأن يأخذ العلوم والمعارف مِن أساتذتها وعلمائها..
تعتبر ستيسي كاننغهام مصرفية بارزة، والرئيس السابع والستين لبورصة نيويورك وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب وقد التحقت بهذا السوق المالي في التسعينات وأصبحت كاتبة في مجال التجارة،
في لفتة إنسانية تعزز روح التراحم في شهر رمضان الفضيل، سارع سائق مركبة أجرة لهيئة الطرق والمواصلات في إغاثة فتاة عندما
تصنف حالة النمساوي، آدم راينر، كواحدة من أندر وأغرب الظواهر الطبية على مر التاريخ البشري.
زهرة البيلسان، اسم تردد كثيرا مؤخرا على خلفية "الزفاف الملكي" إذ استخدمت في إعداد كعكة زفاف الأمير هاري وميغان ماركل
مع وصول إعصار مكونو إلى سواحل صلالة، تتخذ سلطنة عُمان حالة التأهب القصوى