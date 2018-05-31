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التوافق الليبي – الليبي

المصدر:
  • Ⅶأحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية
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التسوية السياسية التي ننشدها يجب أن تكون على قاعدة من التوافق الليبي – الليبي.

 

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