القواعد الدولية

يُروى أن شخصاً كان يُسمّى «توما»، بينما كان يُصِرُّ على الناس أن يسمّوه «توما الحكيم»، كان يرى أنّ لا حاجة له بأن يأخذ العلوم والمعارف مِن أساتذتها وعلمائها..