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القواعد الدولية

المصدر:
  • Ⅶعادل الجبير وزير الخارجية السعودي
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يجب أن تخرج إيران من اليمن وتحترم القواعد الدولية

 

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