ميليشيا الحوثي تمارس حكماً وحشياً في المناطق التي تسيطر عليها في اليمن
يزخر الصيام بالعديد من الفوائد لجسم الإنسان فأثناء الصوم في شهر رمضان المبارك تحدث في الجسم عمليات كثيرة تعزز من صحة
يستضيف موقع البيان الإلكتروني اليوم الأحد الخبير العقاري علاء مسعود في برنامج #نصيحة_لايف الذي يبث مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي لـ "البيان".
نفى الدكتور مناف آغا، أستاذ الليزر والتقنيات الحديثة بكلية طب الأسنان جامعة عجمان، صحة ما يتناقله البعض من أن «الفينير» والتلبيس يحميان الأسنان
مع تطور الطب في السنوات الأخيرة، أصبح الأطباء يستخدمون تقنية الليزر في عديد من المجالات الطبية منها طب الأسنان لعلاج
الرغيف قمر الفقراء. الليل عتمة مضيئة للأثرياء، حالكة لكل من ليس في سمائه قمر. ثمة من يسرق الأقمار. يخبئها في خزانة من حديد..
تطرق أبواب الخطاب الديني باستمرار قضية التجديد، وهو أمر ملح في سائر المجالات ذات الصلة بمخاطبة الناس وتشكيل آرائهم وأفكارهم..
يُروى أن شخصاً كان يُسمّى «توما»، بينما كان يُصِرُّ على الناس أن يسمّوه «توما الحكيم»، كان يرى أنّ لا حاجة له بأن يأخذ العلوم والمعارف مِن أساتذتها وعلمائها..
شهد موسم 1976 -1977 حدثاً استثنائياً متمثلاً في حضور المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه..
تستعد قطر لإحياء ذكرى مرور عام على المقاطعة، باستراتيجية تتلخص في خطة «إعلامية» كبيرة، صرفت عليها الكثير من الأموال، لقاءات تلفزيونية وصحافية..
الانحياز إلى استقرار المنطقة وأمنها، يعتبر الاستراتيجية الأهم لدولة الإمارات، وتحملت دولتنا لتحقيق ذلك مسؤولياتها التاريخية، تجاه مختلف القضايا العربية والمتغيرات التي شهدها الواقع..
لطالما ارتبط مفهوم التربية مع وجود المرأة، فعندما نتحدث عن الطفل، نتحدث عن الأم مباشرة، دون أن نلقي الضوء على دور الأب
تقود الإمارات، منذ بداية الحرب على الإرهاب، رؤية استراتيجية تهدف إلى استئصال هذه الآفة من جذورها بدعواتها المتواصلة..
بحكم نشأتي في اليونان، كانت قصيدتي المفضلة «إيثاكا» للشاعر اليوناني كافافي.
انتشرت في الآونة الأخيرة هواية تربية الحيوانات والطيور، بصورة ملحوظة وأصبحنا نرى هنا وهناك من يصطحب كلباً أو قطاً
في لفتة إنسانية تعزز روح التراحم في شهر رمضان الفضيل، سارع سائق مركبة أجرة لهيئة الطرق والمواصلات في إغاثة فتاة عندما
تصنف حالة النمساوي، آدم راينر، كواحدة من أندر وأغرب الظواهر الطبية على مر التاريخ البشري.
زهرة البيلسان، اسم تردد كثيرا مؤخرا على خلفية "الزفاف الملكي" إذ استخدمت في إعداد كعكة زفاف الأمير هاري وميغان ماركل
مع وصول إعصار مكونو إلى سواحل صلالة، تتخذ سلطنة عُمان حالة التأهب القصوى
«قم للمعلم وفه التبجيلا... كاد المعلم أن يكون رسولا»؛ هكذا وصف الشاعر الكبير أحمد شوقي المعلم، في إشارة منه للدور الكبير الذي يقوم به في المجتمع،