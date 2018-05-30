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ميليشيا الحوثي تمارس حكماً وحشياً

المصدر:
  • ماثيو تولر السفير الأميركي في اليمن
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ميليشيا الحوثي تمارس حكماً وحشياً في المناطق التي تسيطر عليها في اليمن

 

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