الاستراتيجية الأميركية ضد إيران

لدينا أدلة مؤكدة تثبت أن النظام الإيراني ينتهك الاتفاق النووي.
يستضيف موقع البيان الإلكتروني اليوم الأحد الخبير العقاري علاء مسعود في برنامج #نصيحة_لايف الذي يبث مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي لـ "البيان".
نفى الدكتور مناف آغا، أستاذ الليزر والتقنيات الحديثة بكلية طب الأسنان جامعة عجمان، صحة ما يتناقله البعض من أن «الفينير» والتلبيس يحميان الأسنان
مع تطور الطب في السنوات الأخيرة، أصبح الأطباء يستخدمون تقنية الليزر في عديد من المجالات الطبية منها طب الأسنان لعلاج
يستضيف موقع البيان الإلكتروني يوم الأربعاء الدكتور مناف طاهر آغا أستاذ الليزر والتقنيات الحديثة بكلية طب الأسنان في
ردت إيران على روسيا: «لن يجبرنا أحد على الخروج من سوريا»، وكأنها تقول للروس الذين صرحوا بوجوب خروج كل القوات الأجنبية من الأراضي السورية..
اعتذر عمرو خالد في آخر مقطع أصدره عما يفترض أنه خطأ كبير قام به، عندما عمد إلى ربط الارتقاء الروحي للمسلم وتحقيق معادلة توازن الجسد والروح في رمضان..
سقطت عصابة السبعة في يد العدالة السعودية، «والحبل على الجرار»، وتكشفت حقيقة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمنادين بحقوق المرأة..
الرغيف قمر الفقراء. الليل عتمة مضيئة للأثرياء، حالكة لكل من ليس في سمائه قمر. ثمة من يسرق الأقمار. يخبئها في خزانة من حديد..
حين أصدرت إمارة دبي الطبعة الأولى من مجلة «أخبار دبي» عام 1965م ظلت تصدر من خلالها أخبارها المحلية والإقليمية والدولي..
في إحدى معاركه أمام داريوس الفارسي، وقف الإسكندر المقدوني بجيشه الأقل عدداً وعتاداً عن جيش خصمه، وقد أيقن بعدم تساوي الكفّتين..
تقول الكاتبة والناقدة البريطانية أوليڤيا لاينغ من خلال كتابها (المدينة الوحيدة): «بإمكانك أن تكون وحيداً في أي مكان..
لم يكن لدولة الإمارات أن تحقق هذه الإنجازات الكبيرة في سنوات قليلة، وأن تصل إلى أعلى المستويات العالمية..
حسناً فعل اتحاد كرة القدم باعتماد لائحة خاصة تُعنى بالتوثيق التاريخي للبطولات والإنجازات لأنديتنا، الخطوة وإن وصلت متأخرة وتم تحديدها ..
نحمل في أعماقنا أحلاماً كثيرة وأمنيات نتمنى تحقيقها، ولكثير منا طموح يبلغ عنان السماء. طموحات كثيرة تراودنا بين الفينة والأخرى،
«قم للمعلم وفه التبجيلا... كاد المعلم أن يكون رسولا»؛ هكذا وصف الشاعر الكبير أحمد شوقي المعلم، في إشارة منه للدور الكبير الذي يقوم به في المجتمع،
للمرة الثالثة على التوالي، يفوز اليميني المتطرف فيكتور أوربان، برئاسة وزراء المجر.... على أكتاف خطاب صريح في معاداته للغير، وتشدده إزاء الهجرة واللجوء.
عندما يستذكر الإماراتيون الشيخ زايد بن سلطان، رحمه الله، المؤسس لدولة الاتحاد، تدور في مخيلتهم العديد من المشاعر
عندما يستذكر الإماراتيون الشيخ زايد بن سلطان – رحمه الله – المؤسس لدولة الاتحاد، تدور في مخيلتهم العديد من المشاعر والأفكار المختلفة والمتباينة تحمل في صميمها قيماً ومبادئ راسخة لا تحيد عن مجتمع الإمارات.
يسلط الإعلام العالمي اهتمامه في هذه الأيام على زواج أمير ويلز هاري من ريتشيل ميغان ماركل وهي سيدة أميركية من عامة الشعب.