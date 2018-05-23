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الاستراتيجية الأميركية ضد إيران

المصدر:
  • دونالد ترامب الرئيس الأميركي
التاريخ:
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لدينا أدلة مؤكدة تثبت أن النظام الإيراني ينتهك الاتفاق النووي.

 

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