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إيران

المصدر:
  • عادل الجبير وزير الخارجية السعودي
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سنبذل كل ما بوسعنا لحماية شعبنا إذا استعادت إيران برنامجها النووي.

 

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