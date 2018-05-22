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وجهة النظر الإسرائيلية

المصدر:
  • رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني
التاريخ:
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تبنّي واشنطن وجهة النظر الإسرائيلية جعلها تتحول إلى طرف منحاز.

 

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