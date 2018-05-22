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مقتل عشرات المتظاهرين الفلسطينيين

المصدر:
  • أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية
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نطالب بإجراء تحقيق دولي في مقتل عشرات المتظاهرين الفلسطينيين.

 

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