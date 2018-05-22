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حقوق الشعب الفلسطيني

المصدر:
  • أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني
التاريخ:
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لا سلام ولا أمن في المنطقة من دون تلبية حقوق الشعب الفلسطيني.

 

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