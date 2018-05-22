لا سلام ولا أمن في المنطقة من دون تلبية حقوق الشعب الفلسطيني.
يستضيف موقع البيان الإلكتروني اليوم الأحد الخبير العقاري علاء مسعود في برنامج #نصيحة_لايف الذي يبث مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي لـ "البيان".
نفى الدكتور مناف آغا، أستاذ الليزر والتقنيات الحديثة بكلية طب الأسنان جامعة عجمان، صحة ما يتناقله البعض من أن «الفينير» والتلبيس يحميان الأسنان
مع تطور الطب في السنوات الأخيرة، أصبح الأطباء يستخدمون تقنية الليزر في عديد من المجالات الطبية منها طب الأسنان لعلاج
يستضيف موقع البيان الإلكتروني يوم الأربعاء الدكتور مناف طاهر آغا أستاذ الليزر والتقنيات الحديثة بكلية طب الأسنان في
يعد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، من القيادات التاريخية المشهود لها بالعطاء والبذل،
اعتذر عمرو خالد في آخر مقطع أصدره عما يفترض أنه خطأ كبير قام به، عندما عمد إلى ربط الارتقاء الروحي للمسلم وتحقيق معادلة توازن الجسد والروح في رمضان..
سقطت عصابة السبعة في يد العدالة السعودية، «والحبل على الجرار»، وتكشفت حقيقة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمنادين بحقوق المرأة..
في إحدى معاركه أمام داريوس الفارسي، وقف الإسكندر المقدوني بجيشه الأقل عدداً وعتاداً عن جيش خصمه، وقد أيقن بعدم تساوي الكفّتين..
ردت إيران على روسيا: «لن يجبرنا أحد على الخروج من سوريا»، وكأنها تقول للروس الذين صرحوا بوجوب خروج كل القوات الأجنبية من الأراضي السورية..
تأكيد دولة الإمارات استبعاد الحوار مع إيران بسبب سياساتها وممارساتها العدوانية، يعكس صحة رؤية الإمارات للأوضاع الحالية والمستقبلية في المنطقة..
تسبح قطر عكس التيار الخليجي الأميركي، الذي يتصدى للتمدد الإيراني، وهي تشكل خطراً على أمن دول مجلس التعاون وأمن المنطقة الإقليمية، إنما السؤال هنا..
الذين يتصوّرون أن خلط الدين وزجّه بالقوة في أدبيات بعض الأحزاب السياسية وإقحامه في سائر أمور السياسة وفي قضايا الأموال وتحقيق الأرباح..
لا تهدأ الإمارات ولا تركن إلى إنجازات لتقول كفى، فالرؤية الحكيمة التي تقودها تدرك أن في التوقف تراجعاً كبيراً، وأن ملامسة القمم تحتاج إلى عمل يومي متواصل، وإلى إنجاز يقود إلى إنجاز أكبر..
جميعنا لدينا بعض العادات أو السلوك السلبي الذي نتمنى لو كان بإمكاننا تغييره نحو الأفضل بالتجمع مع الأهل والأقارب..
للمرة الثالثة على التوالي، يفوز اليميني المتطرف فيكتور أوربان، برئاسة وزراء المجر.... على أكتاف خطاب صريح في معاداته للغير، وتشدده إزاء الهجرة واللجوء.
عندما يستذكر الإماراتيون الشيخ زايد بن سلطان، رحمه الله، المؤسس لدولة الاتحاد، تدور في مخيلتهم العديد من المشاعر
عندما يستذكر الإماراتيون الشيخ زايد بن سلطان – رحمه الله – المؤسس لدولة الاتحاد، تدور في مخيلتهم العديد من المشاعر والأفكار المختلفة والمتباينة تحمل في صميمها قيماً ومبادئ راسخة لا تحيد عن مجتمع الإمارات.
يسلط الإعلام العالمي اهتمامه في هذه الأيام على زواج أمير ويلز هاري من ريتشيل ميغان ماركل وهي سيدة أميركية من عامة الشعب.
مثلت معارك تحرير الساحل الغربي اليمني أهمية بالغة في استراتيجية جهود الشرعية اليمنية والتحالف العربي لتحرير مختلف