حقوق شعب فلسطين

لا تهدأ الإمارات ولا تركن إلى إنجازات لتقول كفى، فالرؤية الحكيمة التي تقودها تدرك أن في التوقف تراجعاً كبيراً، وأن ملامسة القمم تحتاج إلى عمل يومي متواصل، وإلى إنجاز يقود إلى إنجاز أكبر..