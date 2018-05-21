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مطلوب دعم الفلسطينيين

المصدر:
  • سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية
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سندعم الفلسطينيين حتى ينعموا بدولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

 

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