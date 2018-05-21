آخر الأخبار

حق الفلسطينيين في الاحتجاج

المصدر:
  • ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية
التاريخ:
طباعة Email

نؤكد حق الفلسطينيين في الاحتجاج سلمياً وندين استخدام القوة ضد المدنيين.

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon