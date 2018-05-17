افتتاح السفارة الأميركية في القدس خطوة بالغة الخطورة لا تدرك واشنطن تبعاتها.
يستضيف موقع البيان الإلكتروني اليوم الأحد الخبير العقاري علاء مسعود في برنامج #نصيحة_لايف الذي يبث مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي لـ "البيان".
نفى الدكتور مناف آغا، أستاذ الليزر والتقنيات الحديثة بكلية طب الأسنان جامعة عجمان، صحة ما يتناقله البعض من أن «الفينير» والتلبيس يحميان الأسنان
مع تطور الطب في السنوات الأخيرة، أصبح الأطباء يستخدمون تقنية الليزر في عديد من المجالات الطبية منها طب الأسنان لعلاج
يستضيف موقع البيان الإلكتروني يوم الأربعاء الدكتور مناف طاهر آغا أستاذ الليزر والتقنيات الحديثة بكلية طب الأسنان في
"مبروك عليكم الشهر" هي الجملة التي يستخدمها سكان دولتنا فيما بينهم لتبادل التهاني والتبريكات بقدوم شهر رمضان المبارك أعاده
مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، تغيرت قواعد كثيرة على طاولة الشطرنج الدولية، فاللاعبون الكبار..
من أكثر الملاحم متعة في تجربتي القرائية كانت ولا زالت ملحمة «جلجامش» الطويلة جداً، والهامة في تعاطيها الإنساني والفكري والأخلاقي..
إن ديننا الإسلامي هو دين التسامح والمحبة والسلام. وهو عقيدة قوية تضم جميع الفضائل الاجتماعية والمحاسن الإنسانية،
لم يخطر على قلبي بأني سأكتب مقالا في وصف سيدنا عمر بن الخطّاب، (رضي الله عنه)،
حينما يقع أيّ بلد عربي في أزمة أو مواجهة مع طرفٍ خارجي، يتساءل أبناء هذا البلد: «أين العرب»، لكنّهم لا يتساءلون قبل الأزمة أو بعدها: «لِمَ لا يكون هناك اتحادٌ عربي أو بالحدّ الأدنى تكاملٌ عربي»!
أقبل علينا رمضان وأقبلنا عليه، تغمرنا لهفة وفرحة، لهفة العطشى إلى نبع الماء يروي الظمأى ويعيد إلى نفوسهم الحياة، وهل تموت..
لطالما ارتبط مفهوم التربية مع وجود المرأة، فعندما نتحدث عن الطفل، نتحدث عن الأم مباشرة، دون أن نلقي الضوء على دور الأب
حقق التطور التكنولوجي فوائد كثيرة للإنسانية، لا يمكن إنكارها أو التقليل من شأنها، لكن المبالغة في هذا التطور إلى حد
نحمل في أعماقنا أحلاماً كثيرة وأمنيات نتمنى تحقيقها، ولكثير منا طموح يبلغ عنان السماء. طموحات كثيرة تراودنا بين الفينة والأخرى،
يسلط الإعلام العالمي اهتمامه في هذه الأيام على زواج أمير ويلز هاري من ريتشيل ميغان ماركل وهي سيدة أميركية من عامة الشعب.
مثلت معارك تحرير الساحل الغربي اليمني أهمية بالغة في استراتيجية جهود الشرعية اليمنية والتحالف العربي لتحرير مختلف
تعلم 11 طالباً وطالبة من الإمارات، ضمن برنامج مدته أسبوعين، أهم مشروعات الاستدامة المطبقة في أيسلندا، التي يمكن أن يستفيدوا منها في الدولة، وأن يصمموا برامج خاصة انبثقت من استراتيجية الإمارات للطاقة 2050،
«إنه شيء عجيب.. الأطباء قالوا إنه لا يمكنهم فعل شيء، لكنّ أمراً بسيطاً مثل شرب المياه بشكل يومي أسهم في المحافظة على
حادثة غير متوقعة بعمر ثلاثة أعوام كانت كفيلة أن تغير مجرى حياة الرسام فيكتور ستايلي من زامبيا فعلى إثرها فقد قدرته على