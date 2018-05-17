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حدة التوتر في المنطقة

المصدر:
  • ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين
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نقل واشنطن سفارتها إلى القدس يمكن أن يزيد من حدة التوتر في المنطقة.

 

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