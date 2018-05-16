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عاصمة لإسرائيل

المصدر:
  • عبدالله المعلمي مندوب السعودية في الأمم المتحدة
التاريخ:
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الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أمر باطل بطلان الاحتلال.

 

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