الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أمر باطل بطلان الاحتلال.
يستضيف موقع البيان الإلكتروني اليوم الأحد الخبير العقاري علاء مسعود في برنامج #نصيحة_لايف الذي يبث مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي لـ "البيان".
نفى الدكتور مناف آغا، أستاذ الليزر والتقنيات الحديثة بكلية طب الأسنان جامعة عجمان، صحة ما يتناقله البعض من أن «الفينير» والتلبيس يحميان الأسنان
مع تطور الطب في السنوات الأخيرة، أصبح الأطباء يستخدمون تقنية الليزر في عديد من المجالات الطبية منها طب الأسنان لعلاج
يستضيف موقع البيان الإلكتروني يوم الأربعاء الدكتور مناف طاهر آغا أستاذ الليزر والتقنيات الحديثة بكلية طب الأسنان في
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه. قائد يمتلك تجربة تاريخية ثرية وخبرة واسعة من معايشته وملازمته عن قرب لوالده مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة..
من أكثر الملاحم متعة في تجربتي القرائية كانت ولا زالت ملحمة «جلجامش» الطويلة جداً، والهامة في تعاطيها الإنساني والفكري والأخلاقي..
نقلت السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، وقد تنتقل لاحقاً سفارات أخرى لدول أوروبية وأميركية لاتينية وآسيوية وإفريقية، فما الذي اختلف؟
عندما نسافر، عادة ما نختار وجهات تفوح برائحة المفاجآت والدهشة، نختار فيها فنادق رائعة، ذات بوابات ضخمة وصالات واسعة كما القصور..
"مبروك عليكم الشهر" هي الجملة التي يستخدمها سكان دولتنا فيما بينهم لتبادل التهاني والتبريكات بقدوم شهر رمضان المبارك أعاده
من جديد تطفو على السطح قضية المدرب المواطن، بعد الصرخة المؤلمة والمؤثرة، التي أطلقها المدرب الوطني د. عبدالله مسفر مدرب الفجيرة المؤقت..
نحن نعرف أننا نقف على أرضية ثابتة وراسخة، فلا نخاف على مجتمعنا من «شطحات ونطحات» بعض المنفلتين، لأننا نسير على طريق واضح المعالم..
بالفعل إن له لنسائم عز أن تجدها في غيره من الأيام، ألم يفضله الله على غيره من شهور العام وخصه بنزول الوحي بالقرآن العظيم..
في اليمن شعب عربي أصيل، هو الذي يهمنا، وليس أولئك الذين باعوا ضمائرهم للحزبية والأموال، إنهم قلة، وأغلبهم من حثالة المجتمع..
تزداد القناعة تدريجياً بأن هناك إشكالات لدى شعوب منطقة الشرق الأوسط في تقبل المبادئ الديمقراطية على الرغم من أن التركيبة المجتمعية بتنوعها الأثني والديني والطائفي.
يسلط الإعلام العالمي اهتمامه في هذه الأيام على زواج أمير ويلز هاري من ريتشيل ميغان ماركل وهي سيدة أميركية من عامة الشعب.
مثلت معارك تحرير الساحل الغربي اليمني أهمية بالغة في استراتيجية جهود الشرعية اليمنية والتحالف العربي لتحرير مختلف
تعلم 11 طالباً وطالبة من الإمارات، ضمن برنامج مدته أسبوعين، أهم مشروعات الاستدامة المطبقة في أيسلندا، التي يمكن أن يستفيدوا منها في الدولة، وأن يصمموا برامج خاصة انبثقت من استراتيجية الإمارات للطاقة 2050،
«إنه شيء عجيب.. الأطباء قالوا إنه لا يمكنهم فعل شيء، لكنّ أمراً بسيطاً مثل شرب المياه بشكل يومي أسهم في المحافظة على
حادثة غير متوقعة بعمر ثلاثة أعوام كانت كفيلة أن تغير مجرى حياة الرسام فيكتور ستايلي من زامبيا فعلى إثرها فقد قدرته على