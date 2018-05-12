بيونغيانغ تريد ضمانات

في دبي التي لم تعد تشبهها مدينة، بمشهدها المبهر وتسارع التحديث فيها بتطور حيوي يومي، تواكب «البيان» هذا الإيقاع، لتعزف السيمفونية ذاتها في إصرار على أن يكون التحديث والتطوير منهجها الدائم. تضيء «البيان»، اليوم شمعتها الثامنة والثلاثين،