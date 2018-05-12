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كوريا الشمالية

المصدر:
  • مايك بومبيو - وزير الخارجية الأميركي
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سنبذل كل جهدنا للضغط على كوريا الشمالية لإنهاء تهديد ترسانتها النووية.

 

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