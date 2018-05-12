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مصير النووي الكوري

المصدر:
  • دونالد ترامب، الرئيس الأميركي
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أريد أن أرى النزع الكامل للأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

 

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