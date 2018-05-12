الأسلحة النووية

واكب «البيان الإلكتروني» أسبوع الوقاية من التنمر الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ببرامج توعية عدة حققت عشرات آلاف المشاهدات على الشبكات الاجتماعية ضمن حملة #لا_للتنمر التي أطلقتها «البيان».
في دبي التي لم تعد تشبهها مدينة، بمشهدها المبهر وتسارع التحديث فيها بتطور حيوي يومي، تواكب «البيان» هذا الإيقاع، لتعزف السيمفونية ذاتها في إصرار على أن يكون التحديث والتطوير منهجها الدائم. تضيء «البيان»، اليوم شمعتها الثامنة والثلاثين،
تعلم 11 طالباً وطالبة من الإمارات، ضمن برنامج مدته أسبوعين، أهم مشروعات الاستدامة المطبقة في أيسلندا، التي يمكن أن يستفيدوا منها في الدولة، وأن يصمموا برامج خاصة انبثقت من استراتيجية الإمارات للطاقة 2050،