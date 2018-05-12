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الأسلحة النووية

المصدر:
  • كيم جونغ أون - زعيم كوريا الشمالية
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لسنا بحاجة إلى الأسلحة النووية إذا امتنع الآخرون عن ممارسة سياسة عدوانية تجاهنا.

 

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