على المجتمع الدولي محاسبة إيران حيال انتهاكاتها المتكررة للقوانين الدولية
مع تطور الطب في السنوات الأخيرة، أصبح الأطباء يستخدمون تقنية الليزر في عديد من المجالات الطبية منها طب الأسنان لعلاج
يستضيف موقع البيان الإلكتروني يوم الأربعاء الدكتور مناف طاهر آغا أستاذ الليزر والتقنيات الحديثة بكلية طب الأسنان في
واكب «البيان الإلكتروني» أسبوع الوقاية من التنمر الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ببرامج توعية عدة حققت عشرات آلاف المشاهدات على الشبكات الاجتماعية ضمن حملة #لا_للتنمر التي أطلقتها «البيان».
أوضحت الدكتورة فريدة طنوس، أخصائية الأمراض الجلدية وتجميل الجلد والمعالجة بالليزر، أن الإجراءات التجميلية غير الجراحية للأنف غير مفيدة في حال كانت هناك مشكلة وظيفية في الأنف ولا بد من التدخل الجراحي،
أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن عام 2018 في دولة الإمارات سيحمل شعار «عام زايد»؛
القارئ للاستراتيجيات التنموية التي تم إطلاقها خلال الأعوام القليلة الماضية، يلاحظ أن الدولة أولت اهتماماً خاصاً بالقطاع الخاص،
سواء أكانت الرواية صحيحة، أم أن المشهد كان من تأليف الأسقف أنطونيو كيفاران للحصول على حظوة عند كارلوس الخامس..
تروي إحدى الطُرَف أن زعيم دولة ديكتاتورية لاحظ انخفاض مستوى ابنه الدراسي في مادة الرياضيات، فأراد إحضار مدرس خصوصي لمساعدته..
كنت شاهداً على هذه الصفحة الرائعة من تاريخ الخليج والوطن العربي كله، حين ولدت دولة الإمارات وسط تحديات هائلة استطاعت القيادة الحكيمة للأب المؤسس زايد الخير ..
في نهجها الثابت، بدعم الشقيق، وسياستها الواضحة في تحصين الأمن القومي العربي، وما قدمته في سبيل ذلك من تضحيات، لا تلتفت الإمارات إلى الحملات المغرضة التي تستهدف ما تقوم به الدولة من دور تاريخي،
الإخوان في اليمن لا يريدون وطناً مستقراً وموحداً، فهم يعيشون على المتناقضات والتوترات، وعرف عنهم دوماً سعيهم إلى إنهاك الآخرين، وتشتيت كلمتهم
لا تكلّ جماعة الإخوان الإرهابية، ومن خلفها نظام الحمدين في قطر، من دسّ الدسائس، وخلق الفتن والمؤامرات، لزعزعة أمن اليمن، وتسهيل السيطرة عليه
وسط السخرية منه عقد مؤتمر في بريطانيا لإثبات ان الأرض ليست كروية. وسبق له أن عقد في العام الماضي وحضره بعض مدعي العلم
لم تعد للإخوان أية مصداقية، ومع ذلك ما زالوا يطلقون الأكاذيب وينشرون الإشاعات، فهذه مهنتهم الوحيدة منذ سقوط دولتهم في 3 يوليو 2013 بمصر..
حادثة غير متوقعة بعمر ثلاثة أعوام كانت كفيلة أن تغير مجرى حياة الرسام فيكتور ستايلي من زامبيا فعلى إثرها فقد قدرته على
شهدت منطقة خور دبي الطبيعية والحيّة على الدوام، الكثير من الحركة في دروب مائها، ومنذ قرن ونصف، ولأن الطبيعة تُفسر
في لائحة تضم 1000 مليونير وملياردير ببريطانيا، تصدرها صحيفة The Sunday Times الأحد المقبل، معلومات عن 15 وصلوا إلى لندن فقراء ولاجئين..
أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصرف راتب شهر أساسي لكل موظفي الحكومة الاتحادية ومتقاعديها من مدنيين وعسكريين، ولكل المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي،
حوّل ستيفن ديفيز الفناء الخلفي لمنزله الواقع في سوانسي بالمملكة المتحدة إلى ورشة عمل لخدمة عدد كبير من الأطفال مبتوري