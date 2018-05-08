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محاسبة إيران

المصدر:
  • خالد بن سلمان - سفير السعودية في واشنطن
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على المجتمع الدولي محاسبة إيران حيال انتهاكاتها المتكررة للقوانين الدولية

 

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