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انتهاكات إيران وتدخلاتها

المصدر:
  • محمد بن سلمان - ولي العهد السعودي
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المملكة نجحت في إخراج النفوذ الإيراني من أفريقيا بنسبة تجاوزت 95%

 

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