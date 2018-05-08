كبح سلوك إيران

في نهجها الثابت، بدعم الشقيق، وسياستها الواضحة في تحصين الأمن القومي العربي، وما قدمته في سبيل ذلك من تضحيات، لا تلتفت الإمارات إلى الحملات المغرضة التي تستهدف ما تقوم به الدولة من دور تاريخي،