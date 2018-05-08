آخر الأخبار

كبح سلوك إيران

المصدر:
  • مايك بومبيو - وزير الخارجية الأميركي
التاريخ:
طباعة Email

نحتاج إلى جهود قوية لكبح سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon