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قطر تلجأ لتدعيم الجماعات المتطرفة

المصدر:
  • ديفيد وينبيرغ - خبير أميركي في شؤون الشرق الأوسط
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قطر تلجأ لتدعيم الجماعات المتطرفة لتبقى ورقة رابحة بيدها وتشعرها بأمنها.

 

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