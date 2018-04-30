قطر تلجأ لتدعيم الجماعات المتطرفة لتبقى ورقة رابحة بيدها وتشعرها بأمنها.
يستضيف موقع البيان الإلكتروني يوم الأربعاء الدكتور مناف طاهر آغا أستاذ الليزر والتقنيات الحديثة بكلية طب الأسنان في
أوضحت الدكتورة فريدة طنوس، أخصائية الأمراض الجلدية وتجميل الجلد والمعالجة بالليزر، أن الإجراءات التجميلية غير الجراحية للأنف غير مفيدة في حال كانت هناك مشكلة وظيفية في الأنف ولا بد من التدخل الجراحي،
مواكبة لأسبوع الوقاية من التنمر الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وبمشاركة
حذرت خبيرة الغذاء والتغذية ندى زهير الأديب، أول إماراتية تعمل بمجال الغذاء والتغذية في القطاع الصحي في الدولة ومقدمة برنامج «إطلالة تغذوية» في إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي
يقول ويلي ويلش الرئيس التنفيذي لشركة «إياج» البريطانية، في توقيت ما قبل حصول مطار دبي على مراكز متقدمة عالمياً..
الفضيحة الكبرى التي يجب أن يتوقف عندها بعض من المخدوعين من العرب، الذين يظنون أن الدوحة هي حامية الإسلام السني، وراعية
يحدث في التطور الطبيعي للأمم والشعوب، أن تنتقل من القبيلة إلى الدولة، وليس هذا ذماً للقبيلة مقابل الدولة، ولا هو رفع من
يتفاخر الإرهابي القطري علي المري بأنه يعامل معاملة الأبطال في بلاده، أي عند نظام الحمدين، فقد استقبل بحفاوة عندما عاد من سجون الولايات المتحدة
عاشت جماهير الوصل والعين الوفية يوم الأربعاء الماضي ليلة سعيدة، يغلفها قلب مرتاح وأحلام جميلة، بتمكن فريقيهما من التأهل إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم
انكشاف الحقائق، وظهور الدلائل، التي تتوالى يوماً بعد يوم، تضع «تنظيم الحمدين» في موقف لا يحسد عليه. فالمراوغة والأكاذيب، مهما كانت،
مرة أخرى عادت جماعة الإخوان الإرهابية إلى حديث «المصالحة» المخادع. الجماعة لا تنسى تاريخها ولا تتعلم منه، لا تدرك أن
الأسبوع الماضي، كان أسبوعاً عالمياً لمحاربة التنمّر، احتفلنا به في الإمارات، فعلّمنا أطفالنا كيفية حماية أنفسهم من التنمّر، وكيف التصرف حياله.
هل يحتاج القارئ العادي، البسيط، الراغب في القراءة، أو الراغب في الاستمتاع بالنص الذي يقرأه، إلى ناقد يقدم له قراءة مسبقة للنص، تدله على مكامن القوة والضعف، والسلبيات
قدر الله لي أن تكون الإنجليزية لساني، ولكنني أيضاً أتكلم العربية والفرنسية، وأجيد القليل من الألمانية، وطبعاً رغم
دينو ميلاي مزيج نيجيري غريب نجح على امتداد مسيرته السياسية كأحد أعضاء مجلس الشيوخ في نيجيريا بجذب اهتمام الصحافة ومواقع
بين جزيرة نيوزيلندا وجزيرة هاواي، تقع مملكة تونغا في الجهة الجنوبيّة من مياه المحيط الهادئ في منطقة بولينيزيا الغربية وتتكون من أرخبيل يضم أكثر من 170 جزيرة، منها حوالي 40 جزيرة مأهولة فقط، وتغطي مساحة تبلغ 740 كيلومترا مربعا.
كثيرون من كتبوا عن «آكلو البطاطا» للهولندي فنسنت فان غوخ، هذه اللوحة العبقرية المظلمة في ألوانها والكئيبة في شرحها الغائر فيما تشهد من جزئيات ودقائق تستحق الإسهاب والبسط في تحليلها،
أعلنت «البيان» مواكبتها للأسبوع الوطني للوقاية من التنمر في المدارس، عبر إطلاقها حملة #لا_للتنمر، دعماً للجهود الوطنية لمكافحة هذه الآفة الخطيرة.
بعد مرور ما يقارب 100 عام على إعدامهما، تعود قضية ريا وسكينة إلى الواجهة من جديد بتقرير نشرته محطة "بي بي سي" العالمية، أشارت فيه إلى احتمال براءتهما من التهمة.