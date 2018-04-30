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قطر تتعامل مع المنظمات الإرهابية

المصدر:
  • سامي المرشد - باحث في العلاقات الدولية
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التسريبات أكدت أن قطر لا تتعامل مع الدول بل مع المنظمات الإرهابية.

 

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