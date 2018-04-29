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القمة الكورية

المصدر:
  • دونالد ترامب – الرئيس الأميركي
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الحرب الكورية تنتهي، ويجب أن تفخر الولايات المتحدة بما يجري في كوريا

 

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