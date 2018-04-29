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إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية

المصدر:
  • أنطونيو غونتيريش – أمين عام الأمم المتحدة
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نتوقع أن تسهم القمة الكورية في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية

 

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