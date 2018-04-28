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عامل الثقة في الأزمة الكورية

المصدر:
  • دونالد ترامب - الرئيس الأميركي
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الطريق لا يزال طويلاً أمام حل الأزمة النووية الكورية الشمالية.

 

 

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