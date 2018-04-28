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الجزيرة الكورية

المصدر:
  • لي هوي - سفير الصين في روسيا
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جذور المشكلة في شبه الجزيرة الكورية تكمن في عدم وجود ثقة متبادلة.

 

 

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