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نزع السلاح النووي

المصدر:
  • سيرغي لافروف - وزير خارجية روسيا
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المفاوضات بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية ستكون صعبة.

 

 

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