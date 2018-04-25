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خسارة سياسية وعسكرية للحوثي

المصدر:
  • فياض النعمان - وكيل وزارة الإعلام اليمنية
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الميليشيا خسرت أحد أركانها الأساسيين، ومقتل الصماد سيؤدي إلى خسارة سياسية وعسكرية للحوثي.

 

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