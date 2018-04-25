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ضربة قاصمة ستربك الحوثي

المصدر:
  • راجح بادي - الناطق باسم الشرعية
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العملية ضربة قاصمة ستربك الحوثي وتؤدي للتخبط والتداعي في صفوف مقاتليه.

 

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