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بشأن مقتل الصماد

المصدر:
  • تركي المالكي - الناطق باسم التحالف العربي
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الرد على تهديد الميليشيات أمن السعودية سيأتي في مبادرة عسكرية قاسية مؤلمة موجعة.

 

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