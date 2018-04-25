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ضربة مؤلمة وموجعة لميليشيا الحوثي

المصدر:
  • إبراهيم آل مرعي - محلل سياسي سعودي
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مقتل الصماد نجاح استخباري وعملياتي لدول التحالف، وضربة مؤلمة وموجعة لميليشيا الحوثي.

 

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