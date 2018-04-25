ضربة مؤلمة وموجعة لميليشيا الحوثي

مقتل الصماد نجاح استخباري وعملياتي لدول التحالف، وضربة مؤلمة وموجعة لميليشيا الحوثي.
مواكبة لأسبوع الوقاية من التنمر الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم اليوم بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة
في حلقة اليوم من برنامجنا الأسبوعي "نصيحة لايف"، سنعرفكم عن قرب عن تقنيات التجميل غير الجراحية مع الدكتورة فريدة طنوس،
كثيرة هي التساؤلات التي تراودنا حول طرق العناية بالبشرة والمحافظة على نضارتها وشبابها بالاستعانة بتقنيات التجميل غير
يستضيف الموقع الإلكتروني لصحيفة البيان ضمن برنامجه الأسبوعي "نصيحة لايف" خبيرة الغذاء والتغذية ندى زهير الأديب، أول إماراتية تعمل في مجال الغذاء والتغذية في القطاع الصحي..
في عام 2011 الذي انطلقت فيه شرارة ما يسمى «الربيع العربي» بداية من تونس ومصر.. إلى ليبيا واليمن وسوريا.. منها: خرج إلى
قدم الكثيرون خلال القرن الفائت أعمالاً إبداعية من لوحات وبرامج وكتب.. لا مجال لإحصائها، وقد اعتقد أغلب هؤلاء يوماً أنه مدرسة جديدة في الحياة
حينما يتبادل كل من الجنرال حسين سلامي، نائب قائد «الحرس الثوري» الإيراني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،
هل تساءلتم مرة، متى يبدأ الطفل الصغير بالشعور بالتعاطف مع الآخرين؟. في المراحل الأولى من حياتنا، يكون كل همنا الحفاظ
رغم العقود الستة التي مرت على الأزمة الكورية، لم نر امتدادات دولية لها، لم تحرق العواصم المحيطة، ولم يتوسع كيم أيل سونغ جد الرئيس الحالي، ولم يشكل والده، وهو ثاني رؤساء البلاد
تحرص قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، على تبني وتطبيق قواعد الاشتباك، بما ينسجم ويتماشى مع أحكام القانون الدولي الإنساني
الدول العاقلة لا تصنع الأزمات، ولا تكون سبباً بحدوثها للآخرين، وهذه الدول لا تحتاج إلى من يدافع عنها، أو من يحاول تحسين
خلال المئة عام الفائتة حدثت ست هزات غيرت معالم الخارطة العالمية؛ والحديث هنا ليس عن هزات أرضية، إنما هزات اقتصادية،
في الأعمال الروائية التي أطالعها باستمرار، هناك دائماً أعمال عظيمة، وأعمال عادية، وبطبيعة الحال هناك أعمال رديئة أيضاً، وحين يدور النقاش حول تقييمنا
كنت أترقب قرع جرس الفسحة كل يوم، لأنطلق راكضة إلى تلك الغرفة الصغيرة التي تتوسط الصفوف الدراسية، جديدة، كانت قد أُنشئت منذ مدة قصيرة.
بين جزيرة نيوزيلندا وجزيرة هاواي، تقع مملكة تونغا في الجهة الجنوبيّة من مياه المحيط الهادئ في منطقة بولينيزيا الغربية وتتكون من أرخبيل يضم أكثر من 170 جزيرة، منها حوالي 40 جزيرة مأهولة فقط، وتغطي مساحة تبلغ 740 كيلومترا مربعا.
كثيرون من كتبوا عن «آكلو البطاطا» للهولندي فنسنت فان غوخ، هذه اللوحة العبقرية المظلمة في ألوانها والكئيبة في شرحها الغائر فيما تشهد من جزئيات ودقائق تستحق الإسهاب والبسط في تحليلها،
أعلنت «البيان» مواكبتها للأسبوع الوطني للوقاية من التنمر في المدارس، عبر إطلاقها حملة #لا_للتنمر، دعماً للجهود الوطنية لمكافحة هذه الآفة الخطيرة.
بعد مرور ما يقارب 100 عام على إعدامهما، تعود قضية ريا وسكينة إلى الواجهة من جديد بتقرير نشرته محطة "بي بي سي" العالمية، أشارت فيه إلى احتمال براءتهما من التهمة.
ماسا.. ابنة سبعة أعوام أو أكثر قليلا من مدينة الكيماوي السورية دوما. عندما اندلعت الثورة السورية، كانت ولادة ماسا التي