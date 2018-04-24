آخر الأخبار

موقف استعماري

المصدر:
  • سيرغي لافروف - وزير الخارجية الروسي
التاريخ:
طباعة Email

دعوة ماكرون إلى عدم انسحاب القوات الأميركية من سوريا هي موقف استعماري.

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon