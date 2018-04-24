آخر الأخبار

المهمة الأميركية في سوريا

المصدر:
  • سارة ساندرز - ناطقة باسم البيت الأبيض
التاريخ:
طباعة Email

المهمة الأميركية في سوريا لم تتغير، نحن عازمون على سحق «داعش» بالكامل.

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon