المهمة لم تنته بعد

تزداد عزلة الدوحة، يوماً بعد يوم، نتيجة للتعاطي غير المسؤول الذي يبديه حكام قطر مع أزمتهم، بينما تتحكم بهم أوهامهم التي صورت لهم أن الموقف الدولي من «نظام الحمدين» هو الأساس