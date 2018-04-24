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المهمة لم تنته بعد

المصدر:
  • إيريك باهون - ناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية
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ليس لدينا اتجاه لخفض عدد قواتنا في سوريا، فالمهمة لم تنته بعد.

 

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