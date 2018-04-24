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بشأن الوجود العسكري الأميركي في سوريا

المصدر:
  • إيمانويل ماكرون - الرئيس الفرنسي
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الأميركيون وحلفاؤهم يجب أن يبقوا لبناء سوريا جديدة ومنع انتشار النفوذ الإيراني.

 

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