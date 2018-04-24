بشأن الوجود العسكري الأميركي في سوريا

الأميركيون وحلفاؤهم يجب أن يبقوا لبناء سوريا جديدة ومنع انتشار النفوذ الإيراني.
في حلقة اليوم من برنامجنا الأسبوعي "نصيحة لايف"، سنعرفكم عن قرب عن تقنيات التجميل غير الجراحية مع الدكتورة فريدة طنوس،
كثيرة هي التساؤلات التي تراودنا حول طرق العناية بالبشرة والمحافظة على نضارتها وشبابها بالاستعانة بتقنيات التجميل غير
يستضيف الموقع الإلكتروني لصحيفة البيان ضمن برنامجه الأسبوعي "نصيحة لايف" خبيرة الغذاء والتغذية ندى زهير الأديب، أول إماراتية تعمل في مجال الغذاء والتغذية في القطاع الصحي..
ينشر ملايين المستخدمين، بشكل يومي، بياناتهم الخاصة على الشبكات الاجتماعية، من دون معرفة كيف يمكن استخدامها لاحقاً. وفي
في عام 2011 الذي انطلقت فيه شرارة ما يسمى «الربيع العربي» بداية من تونس ومصر.. إلى ليبيا واليمن وسوريا.. منها: خرج إلى
تذكر كتب التاريخ أن الوزير العباسي ابن الفرات مَنَح منصبَ القضاء لرجلٍ يُدعى أبو أمية الأحوص الغلابي البصري. العجيب في
تجري الأيام وتكشف مزيداً من بؤس وخطورة تنظيم الحمدين في قطر، وتؤكد عقلانية وحكمة قرار الدول الأربع بمقاطعتها، لما يحمله
الدول العاقلة لا تصنع الأزمات، ولا تكون سبباً بحدوثها للآخرين، وهذه الدول لا تحتاج إلى من يدافع عنها، أو من يحاول تحسين
تزداد عزلة الدوحة، يوماً بعد يوم، نتيجة للتعاطي غير المسؤول الذي يبديه حكام قطر مع أزمتهم، بينما تتحكم بهم أوهامهم التي صورت لهم أن الموقف الدولي من «نظام الحمدين» هو الأساس
«يحدث أحياناً في مساءٍ بطيءٍ عَبُوسٍ أن يتسكع بعض أهالي سمرقند في درب الحانتين غير النافذ بالقرب من سوق الفلفل، لا لكي
حين كنت صغيرة، ليست لدي أي تصورات عن العالم خارج أسوار المنزل الذي أعيش فيه، لم أعرف ملمس الورق بعد، ولا كيف يكتب القلم، ولا من أين تأتي الدفاتر والأوراق والكتب
إن أحرص ما تكون عليه دولة الإمارات هو توفير البيئة الملائمة لممارسة الشعائر الدينية بكل يسر وسهولة وحرية تامة مما يدل
إن ديننا الإسلامي هو دين التسامح والمحبة والسلام. وهو عقيدة قوية تضم جميع الفضائل الاجتماعية والمحاسن الإنسانية،
على مدى أيام، كان هاتفي النقال يستلم نوعين من الرسائل عن العراق، رجال دين شيعة يتحدثون من منابر عن فساد الطبقة السياسية
كثيرون من كتبوا عن «آكلو البطاطا» للهولندي فنسنت فان غوخ، هذه اللوحة العبقرية المظلمة في ألوانها والكئيبة في شرحها الغائر فيما تشهد من جزئيات ودقائق تستحق الإسهاب والبسط في تحليلها،
أعلنت «البيان» مواكبتها للأسبوع الوطني للوقاية من التنمر في المدارس، عبر إطلاقها حملة #لا_للتنمر، دعماً للجهود الوطنية لمكافحة هذه الآفة الخطيرة.
بعد مرور ما يقارب 100 عام على إعدامهما، تعود قضية ريا وسكينة إلى الواجهة من جديد بتقرير نشرته محطة "بي بي سي" العالمية، أشارت فيه إلى احتمال براءتهما من التهمة.
ماسا.. ابنة سبعة أعوام أو أكثر قليلا من مدينة الكيماوي السورية دوما. عندما اندلعت الثورة السورية، كانت ولادة ماسا التي
«ستكونين أستاذة أفضل مني يوماً ما» كلمات دافئة لا تفارق مسمع ووجدان الإماراتية فاطمة الظنحاني، قالها لها أستاذها الراحل الخطاط خالد نفيسي في عام 2013