آخر الأخبار

بشأن مصير الاتفاق النووي الإيراني

المصدر:
  • دونالد ترامب - الرئيس الأميركي
التاريخ:
طباعة Email

الاتفاق النووي هو أحد أسوأ الاتفاقات التي جرى التفاوض بشأنها على الإطلاق

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon