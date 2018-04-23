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مناقشات حثيثة

المصدر:
  • روبرت وود - السفير الأميركي لشؤون نزع السلاح
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مناقشات حثيثة مع الحلفاء الأوروبيين لتحديد مصير الاتفاق النووي قبل 12 مايو

 

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