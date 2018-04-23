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ترامب سيترك الاتفاق النووي الإيراني

المصدر:
  • بوب كوركر - سيناتور جمهوري
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ترامب سيترك الاتفاق النووي الإيراني الشهر المقبل إذا لم تحدث تغييرات كبيرة

 

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